x
24 ноября 2025
|
последняя новость: 11:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2025
|
24 ноября 2025
|
последняя новость: 11:05
24 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме спасен подросток, забравшийся на стрелу крана

Иерусалим
время публикации: 24 ноября 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 11:04
В Иерусалиме спасен подросток, забравшийся на стрелу крана
Пресс-служба полиции Израиля

Пожарная служба сообщает о завершении спасательной операции в Иерусалиме, в ходе которой подросток примерно 15 лет был успешно снят со стрелы крана на стройке 36-этажного здания.

Операцию провели спасатели пожарной службы из отряда "Мерхав а-Ума".

Подросток благополучно был спущен на землю.

Причины действий подростка выясняются.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что подростка доставили в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем" с признаками обезвоживания и незначительными травмами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook