В Иерусалиме спасен подросток, забравшийся на стрелу крана
время публикации: 24 ноября 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 11:04
Пожарная служба сообщает о завершении спасательной операции в Иерусалиме, в ходе которой подросток примерно 15 лет был успешно снят со стрелы крана на стройке 36-этажного здания.
Операцию провели спасатели пожарной службы из отряда "Мерхав а-Ума".
Подросток благополучно был спущен на землю.
Причины действий подростка выясняются.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что подростка доставили в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем" с признаками обезвоживания и незначительными травмами.