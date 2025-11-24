В Иерусалиме спасен подросток, забравшийся на стрелу крана

Пожарная служба сообщает о завершении спасательной операции в Иерусалиме, в ходе которой подросток примерно 15 лет был успешно снят со стрелы крана на стройке 36-этажного здания.

Операцию провели спасатели пожарной службы из отряда "Мерхав а-Ума".

Подросток благополучно был спущен на землю.

Причины действий подростка выясняются.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что подростка доставили в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем" с признаками обезвоживания и незначительными травмами.