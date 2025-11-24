Израиль ожидает очередной "осенний шторм": дожди с грозами и градом, затопления

С вечера 24 ноября до утра 25 ноября в Израиле ожидаются сильные дожди – временами с грозами и градом, высока вероятность затоплений. Осадки будут сопровождаться усилением ветра, особенно в северных районах.

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, дожди пройдут на большей части территории страны – от северной границы до северного Негева. Наибольший риск наводнений на прибрежной равнине, а также на востоке и юге.

Утром-днем в понедельник будет теплее обычного, переменная облачность, местами дымка – погода будет примерно такой же, как в предыдущие сухие и жаркие дни. Однако постепенно в течение дня температура будет понижаться, усилится ветер, повысится влажность. Вечером начнутся локальные дожди, которые усилятся ночью и будут сопровождаться грозами и градом. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 70-100 км/ч, наиболее сильным ветер будет на севере. Вечером и ночью высота волн около побережья Средиземного моря будет до 1,5 м.

Синоптики ожидают, что выпадет значительное количество осадков. Но пока нет точных прогнозов по тому, насколько сильными будут дожди в тех или иных районах страны. Предполагается, что наиболее значительными осадки будут на побережье Средиземного моря и в центральном регионе, впрочем сильные дожди также ожидаются в Галилее и в Негеве. В ночь на вторник возможен слабый снегопад или снег с дождем на вершине Хермона, но устойчивый снежный покров не образуется.

Это будет второй "осенний шторм" в этом сезоне. Предыдущий был 14-15 ноября. Как и в прошлый раз, "буря" будет кратковременной – менее одних суток. Однако ущерб может оказаться значительным. Штормовая погода закончится около полудня во вторник.

В среду будет прохладно и малооблачно. В четверг-пятницу – повышение температуры до уровня выше среднесезонной, солнечно.