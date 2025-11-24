x
24 ноября 2025
Израиль

Полиция завершила расследования нападения на палестинцев возле Турмус Айи

время публикации: 24 ноября 2025 г., 17:21 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 17:21
Полиция завершила расследования нападения на палестинцев возле Турмус Айи
AP Photo/Nasser Nasser

Полиция сообщила о завершении расследования нападения на палестинцев, включая 53-летнюю женщину, и израильских правозащитников в районе деревни Турмус Айя. В ближайшие дни против подозреваемого будет подано обвинительное заключение.

В сообщении полиции указано, что 19 октября подозреваемый, житель одного из поселений на холмах, совершил возле деревни Турмус Айя нападение на женщину, причинив ей травмы. Преступление было совершено из расистских мотивов.

В ходе разбирательства суд несколько раз продлевал срок содержания подозреваемого под стражей. После очередной просьбы полиции суд продлил его арест до подачи обвинительного заключения.

Напомним, речь идет о нападении на палестинцев и еврейских правозащитников, в результате которого пострадали трое палестинцев, включая 53-летнюю женщину. Расследование этого нападения велось полицией совместно с Общей службой безопасности, что привело к задержанию одного из подозреваемых, который был допрошен в "совершении акта террора, нападении и причинении материального ущерба".

На видео, снятых палестинцами и еврейскими добровольцами, запечатлено, как нападавшие бросают камни, поджигают автомобили, избивают палестинцев. В ходе расследования полиция задержала одного подозреваемого.

