Задержан подозреваемый в нападении на палестинцев и еврейских правозащитников возле Турмус Айи

На восемь дней продлен срок задержания подозреваемого в причастности к нападению на палестинцев и еврейских правозащитников возле деревни Турмус Айя в прошлом месяце. В результате этого нападения пострадали трое палестинцев, в том числе пожилая женщина.

Расследование этого нападения велось полицией совместно с Общей службой безопасности, что привело к задержанию одного из подозреваемых, который был допрошен в "совершении акта террора, нападении и причинении материального ущерба", пишет сайт "Мако". На видео, снятых палестинцами и еврейскими добровольцами, запечатлено, как нападавшие бросают камни, поджигают автомобили, избивают палестинцев.

Представители полиции и ШАБАКа заявили в суде, что расследование инцидента продолжается.

"Мако" отмечает, что после этого инцидента полиция Израиля подверглась критике за бездействие, несмотря на наличие видеосвидетельств происшествия.