Начальник Генштаба запустил один из самых чувствительных процессов последних лет – формализацию ответственности за события 7 октября. Несмотря на масштаб катастрофы, процедура оказалась куда сложнее: часть выводов засекречена, а реакция внутри армии оказалась крайне болезненной.

Как отмечает обозреватель Давид Шарп, прежние армейские расследования не давали полной картины и фактически обходили персональные оценки. Новый начальник Генштаба обнаружил несоответствия и поручил генералу Сами Турджеману возглавить комиссию по пересмотру расследований. Однако по мере её работы стало ясно: выводы могут затронуть и действующее командование. Это создало противоречие между необходимостью оценки и нежеланием усилить внутренний кризис.

Формальные санкции коснулись в основном тех, кто уже покинул службу: глава электронной разведки АМАН, экс-командующий Южным военным округом и командир дивизии Газы были исключены из резервного состава – мера скорее символическая, но важная дисциплинарно.

Гораздо мягче были наказаны те, кто продолжает службу. Командующие ВВС и флотом получили выговоры, хотя именно их родам войск ставятся в вину неполная готовность к событиям 7 октября – от отсутствия сценариев до неэффективности в первые критические часы.

Особые вопросы вызывает решение сохранить на посту главу военной разведки Биндера. Несмотря на серьёзные замечания к его действиям до и после атаки, он продолжит службу почти два года. По оценке Шарпа, это "профанация ответственности": для одних ошибки стали концом карьеры, для других – нет.

Единственным офицером, реально снятым с должности, стал подполковник разведки дивизии Газы. По мнению обозревателя, наказание соответствует обстоятельствам, однако странно, что он остался единственным.

Шарп подчёркивает: формализация ответственности – лишь начало. Масштаб провала требует оценки гораздо более широкого круга командиров, включая тех, кто формировал готовность армии задолго до 7 октября.

Эта дискуссия, подчёркивает он, станет частью израильской истории на десятилетия вперёд. Новые детали, утечки и рассекреченные материалы уже меняют понимание картины, а серьёзный разговор впереди.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

