Полиция расследует убийство мужчины в Умм эль-Фахме
время публикации: 24 ноября 2025 г., 00:10 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 00:14
В пункт неотложной медицинской помощи в Умм эль-Фахме был доставлен мужчина (примерно 20 лет) с тяжелым огнестрельным ранением. Раненый был переправлен в больницу "А-Эмек", где была констатирована его смерть.
На месте происшествия находятся силы полиции и криминалисты. Ведется поиск стрелявшего.
По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.
