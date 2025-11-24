Полиция расследует убийство мужчины в Умм эль-Фахме

В пункт неотложной медицинской помощи в Умм эль-Фахме был доставлен мужчина (примерно 20 лет) с тяжелым огнестрельным ранением. Раненый был переправлен в больницу "А-Эмек", где была констатирована его смерть.

На месте происшествия находятся силы полиции и криминалисты. Ведется поиск стрелявшего.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.