Насилие в арабском секторе: двое пострадавших с разницей в 15 минут

Насилие в арабском секторе не сбавляет обороты: в Умм эль-Фахме мужчина в возрасте примерно 50 лет получил тяжелые ранения в результате вооруженного нападения. Оказав пострадавшему неотложную помощь, фельдшеры и парамедики МАДА доставили его в больницу "А-Эмек" в тяжелом и стабильном состоянии. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Вскоре после этого поступило еще одно сообщение о нападении. В Кафр-Касеме женщина в возрасте примерно 30 лет получила крайне тяжелые ранения. В критическом состоянии и не прекращая попыток реанимации, медики эвакуируют ее в больницу "Бейлинсон". Вскоре "Маген Давид Адом" сообщили, что по дороге в больницу женщина скончалась.