x
24 октября 2025
|
последняя новость: 14:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 октября 2025
|
24 октября 2025
|
последняя новость: 14:04
24 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мотоциклист столкнулся с машиной в Холоне, он в тяжелом состоянии

ДТП
Холон
время публикации: 24 октября 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 14:02
Мотоциклист столкнулся с машиной в Холоне, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о ДТП: на улице Моше Даян в Холоне мотоцикл столкнулся с автомобилем.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь мотоциклисту, мужчине в возрасте около 30 лет, получившему тяжелые травмы головы и ног.

В тяжелом, но стабильном состоянии он был эвакуирован в больницу "Ихилов".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2025

В Тель-Авиве столкнулись электровелосипедист и мотоциклист, один погибший
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2025

ДТП на 40-й трассе, погиб мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 октября 2025

В результате ДТП в Иерусалиме тяжело травмированы пешеход и мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 октября 2025

ДТП на севере Израиля, погиб мотоциклист