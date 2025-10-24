Мотоциклист столкнулся с машиной в Холоне, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о ДТП: на улице Моше Даян в Холоне мотоцикл столкнулся с автомобилем.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь мотоциклисту, мужчине в возрасте около 30 лет, получившему тяжелые травмы головы и ног.

В тяжелом, но стабильном состоянии он был эвакуирован в больницу "Ихилов".