В Тель-Авиве столкнулись электровелосипедист и мотоциклист
время публикации: 23 октября 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 15:08
Днем 23 октября в Тель-Авиве на шоссе Намир столкнулись электровелосипедист и мотоциклист. Один из пострадавших без сознания.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что мужчина примерно 50 лет, ехавший на электровелосипеде, в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Ихилов". Мотоциклист получил легкие травмы.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.