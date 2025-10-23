x
В Тель-Авиве столкнулись электровелосипедист и мотоциклист

время публикации: 23 октября 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 15:08
В Тель-Авиве столкнулись электровелосипедист и мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Днем 23 октября в Тель-Авиве на шоссе Намир столкнулись электровелосипедист и мотоциклист. Один из пострадавших без сознания.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что мужчина примерно 50 лет, ехавший на электровелосипеде, в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Ихилов". Мотоциклист получил легкие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

