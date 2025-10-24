Бурлящий Кнессет, выход ШАС и распад команды Нетаниягу. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не привык к протестам и самоволию в его партии и окружении. Гидеон Саар, Моше Кахлон, Моше Фейглин, Нафтали Беннет (список очень частичный) могут очень много рассказать о том, что ждет приближенных Нетаниягу, вышедших из подчинения. Уходящая неделя была полна иллюстрациями на эту тему. Юлий Эдельштейн и Ярив Левин вступили в конфронтацию с главой партии, а Цахи Анегби, который был рядом с Нетаниягу еще в ночь выборов 1996 года, заплатил цену за то, что прогневал премьера, и возможно не только его.

Последняя зимняя сессия Кнессета 25-го созыва началась, как и следовало по законам жанра – бурно, скандально и бессодержательно. Ультраортодоксальный бойкот не позволяет коалиции проводить законопроекты, однако ШАС и "Яадут а-Тора" не торопятся и предпринимать активные действия по обвалу правительства. И даже выход ШАС из коалиции скорее направлен на то, чтобы подтолкнуть Нетаниягу в сторону представления закона о призыве, а не в сторону избирательных участков. Как всегда в израильской политике, все зависит от отношений ультраортодоксов с Биньямином Нетаниягу.

На второй день работы Кнессета оппозиция, неожиданно для самой себя, забила гол в ворота Нетаниягу. Неизвестно, рассчитывал ли Авигдор Либерман, что его законопроект о распространении суверенитета на Маале-Адумим будет утвержден, но Ави Маоз ("Ноам") наверняка не испытывал никаких иллюзий. Однако цепочка случайностей привела к тому, что законопроект в предварительном чтении был утвержден большинством в один голос. И это был голос Юлия Эдельштейна. Он также, вероятно, не рассчитывал на то, что именно его голос станет решающим, однако очень может быть, что это голосование станет поворотным моментом в политической карьере бывшего главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Предвыборный год: только политика

Когда спикер Кнессета Амир Охана, открывая первое заседание зимней сессии парламента, назвал главу Верховного суда Ицхака Амита просто "судьей Амитом", он отлично понимал, что это приведет к вспышке гнева со стороны оппозиции. Охану это устраивало. Такой жест, более соответствующий подростковым разборкам, чем взаимоотношениям между главами двух звеньев власти, преследовал одну единственную цель: продемонстрировать избирателям "Ликуда", а еще вернее – членам "Ликуда", то, что они хотят увидеть. По сути, этот шаг стал продолжением того, что произошло ровно неделю назад, когда глава Верховного суда и юридический советник правительства не были приглашены на торжественное заседание Кнессета с участием президента США Дональда Трампа.

Однако с того момента прошла целая неделя, и в намерения Нетаниягу не входило дополнительное обострение конфликта с главой Верховного суда. Именно поэтому Нетаниягу поднялся на трибуну. "Я давно говорил и говорю еще раз – Ицхак Амит – глава Верховного суда. А я – премьер-министр Израиля, а это министры правительства Израиля", – сказал Нетаниягу.

Не все сразу поняли смысл сказанного, но тут уже возмутились ликудники, которые, по словам одного из них, были шокированы тем, что Нетаниягу признает Амита главой Верховного суда. В социальных сетях получила распространение цитата якобы заявления министра юстиции Ярива Левина: "Если Нетаниягу считает Амита главой Верховного суда, пусть даст ему сформировать государственную следственную комиссию, я хочу это видеть".

Нетаниягу пытается сменить имидж. По мере приближения к выборам, а возможно к переговорам о внесудебной сделке по его делам, глава правительства хочет быть "государственным" и солидным. Далеко не очевидно, что это соответствует настроению его товарищей по партии и его избирателей, которые требуют обострить отношения с судебной и правоохранительной системами.

На фоне примирительного настроения Нетаниягу, министры его правительства направили письмо президенту государства Ицхаку Герцогу с просьбой остановить судебный процесс над премьер-министром. Само по себе письмо веса не имеет, так как речь не идет о просьбе о помиловании, которую может подать лишь сам обвиняемый, а без этой просьбы у Герцога нет механизмов остановки судебного процесса. Это письмо, в составлении которого принимали участие и приближенные Нетаниягу, является не более чем намеком на намерения главы правительства закончить не только войну, но и суд.

Законы о суверенитете: случайный ва-банк Эдельштейна

Законопроекты о распространении суверенитета на Иудею и Самарию вызвали крайнее раздражение главы правительства и его окружения. Министр просвещения Йоав Киш не кривил душой, когда говорил с трибуны Кнессета, что "суверенитет так не распространяют". Менее всего такие законопроекты были нужны Нетаниягу во время визита в Израиль вице-президента США и других представителей Трампа. Однако Либермана и Маоза этот аспект не очень интересовал. Не слишком заботил он и бывшего главу комиссии по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна, когда он голосовал за более радикальный законопроект. Мы никогда не узнаем, как голосовал был Эдельштейн, если бы депутатов вызывали по русскому алфавиту, и он голосовал бы одним из последних. Тогда Эдельштейн знал бы, что судьба голосования более чем туманна. Но голосовали по алфавиту ивритскому, и Эдельштейн голосовал вторым.

Вероятнее всего два мотива направляли его голосование: идеологический и личный. С идеологической точки зрения, Эдельштейн полностью разделяет содержание законопроекта. Но этого было бы, вероятно, недостаточно, не будь у экс-главы комиссии по иностранным делам и обороне желания продемонстрировать Нетаниягу свою независимость от него, свой суверенитет, особенно после отстранения от должности. Демонстрация удалась выше всяческих ожиданий, и в настоящий момент главный вопрос заключается в том, какие последствия будет иметь этот шаг. Подсчет голосов еще не завершился, а в "Ликуде" уже заговорили о жестких санкциях. Позднее заговорили о выводе Эдельштейна из состава комиссии по иностранным делам и обороне. Были и те, кто утверждали, что Нетаниягу хочет использовать эту ситуацию для того, чтобы заменить Эдельштейна на более "сговорчивого" депутата в том, что касается формулировок закона о призыве.

На данный момент официального решения нет. В "Ликуде" лишь продолжают публиковать пресс-релизы, в которых Эдельштейна именуют "обозленным" депутатом.

На фоне приближающихся праймериз политическое будущее Эдельштейна остается туманным. Ему будет крайне трудно рассчитывать на высокое место в предвыборном списке партии. Он может присоединиться к одной из существующих или формирующихся партий, может временно или окончательно покинуть политику. Очевидно лишь, что это голосование сделало процесс восстановления позиций Эдельштейна в "Ликуде" почти невозможным. Нетаниягу, кстати, заявил на заседании военно-политического кабинета, что законопроекты по Иудее и Самарии продвигаться не будут. Как того требуют в Белом доме.

Закон о призыве: много шума – и ничего

Решение ШАС выйти из коалиции многого в политическом и коалиционном раскладе не меняет. ШАС, как и "Яадут а-Тора", уже три месяца не голосует с коалицией, а формальное ее присутствие там ничего кроме нескольких должностей депутатам и относительного спокойствия Нетаниягу не приносило. Именно для того, чтобы лишить Нетаниягу покоя, а не для того, чтобы развалить коалицию, Дери и сделал свой шаг. После того, как новый глава комиссии по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут отменил намеченное обсуждение законопроекта о призыве, глава ШАС почувствовал себя обманутым. Еще на прошлой неделе в его окружении заявляли о намерении возобновить сотрудничество с коалицией, разумеется после того, как будет представлен текст законопроекта о призыве. Отмена обсуждения стала для Дери сигналом того, что Нетаниягу и Бисмут тянут время, и он сделал свой шаг. В коалиции отреагировали незамедлительно. Уже через два часа после того, как в ШАС объявили о выходе из коалиции, ее руководство сообщило, что законопроект будет представлен в течение недели. Судя по всему, сразу после этого начнется движение ШАС обратно в коалицию.

В оппозиции продолжают превращать тему призыва в один из главных вопросов наступающей предвыборной кампании. На уходящей неделе глава НДИ Авигдор Либерман вновь заявил, что согласие на закон о призыве для всех должно стать одним из принципов формирования будущей коалиции.

Увольнение Анегби: команда в стадии распада

На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил об увольнении главы Совета по национальной безопасности Цахи Анегби. Увольнение последовало в более чем неожиданный момент. На протяжении последних недель между Нетаниягу и Анегби было немало разногласий по поводу ведения войны и целей, которых необходимо добиваться. Анегби выступал за полномасштабную сделку с ХАМАСом, еще когда речь шла о сделке промежуточной. Его позиция резко отличалась от той, которой придерживался министр стратегического планирования Рон Дермер. Анегби разделял позицию военного истеблишмента против операции в городе Газа и против удара по Дохе. Но терпение Нетаниягу лопнуло, и он решился отправить Анегби в отставку, именно когда дискуссия по этим вопросам утратила свою актуальность: сделка осуществлена, заложники дома. Это означает, что либо речь идет о разногласиях, касающихся иных вопросов, либо причина увольнения одного из давнишних соратников Нетаниягу кроется в других причинах. Помимо прочего, упоминаются утечки информации, в которых приближенные Нетаниягу обвиняли Цахи Анегби.

Как бы то ни было, очевиден факт: команда главы правительства распадается, причем скорость распада увеличивается. Гендиректор министерства главы правительства Йоси Шели отправился (или был отправлен) послом в ОАЭ, а постоянный преемник так и не назначен, глава администрации премьера Цахи Браверман назначен послом в Лондоне, министр Рон Дермер объявил о намерении уйти из политики, глава Совета по национальной безопасности уволен. Ситуация вокруг Нетаниягу начинает напоминать последний этап его первой каденции. Пиком кризиса тогда стало увольнение министра обороны Ицхака Мордехая. Многие из уволенных или обиженных стали позднее политическими противниками премьер-министра.

Оппозиция: вчера за сделку, сегодня против сдержанности

Если суммировать заявления политиков по поводу ситуации в Газе, то стороны как будто поменялись ролями. В "Ликуде" произносят взвешенные речи о необходимости действовать в координации с США, а значит проявлять сдержанность. В оппозиции, в свою очередь, резко критикуют правительство за нерешительность и слабость при ответе на нарушение ХАМАСом прекращения огня. Каждая сторона играет свою роль. И Итамар Бен-Гвир остается верен себе. На заседании фракции он потребовал от Нетаниягу в течение трех недель принять в первом чтении законопроект о смертной казни для террористов. Если это сделано не будет, "Оцма Иегудит" будет "считать себя свободной от коалиционной дисциплины". Есть в Кнессете те, кто утверждают, что это обычное состояние партии Бен-Гвира.