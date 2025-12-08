x
08 декабря 2025
|
последняя новость: 17:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2025
|
08 декабря 2025
|
последняя новость: 17:31
08 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Акция протеста "харедим" против призыва в армию: демонстранты перекрывают 4-е шоссе

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 08 декабря 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 17:19
Акция протеста "харедим" против призыва в армию: демонстранты перекрывают 4-е шоссе
Avshalom Sassoni/Flash90

Представители ультраортодоксальной общины проводят акцию протеста против призыва в армию студентов йешив и арестов религиозных уклонистов.

4-е шоссе перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях на развязке Алуф-Саде, в южном направлении – на развязке Эм а-Мошавот. Демонстранты также создают помехи для движения транспорта на перекрестке Геа.

Пресс-служба полиции сообщила, что эта акция протеста не была согласована заранее и является незаконной.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 декабря 2025

ШАС и "Дегель а-Тора" сообщили, что не проголосуют за проект госбюджета без закона о призыве
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2025

Перед самым эфиром Нетаниягу отменил свое телевизионное обращение к израильтянам
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2025

Закон о призыве: "Ционут Датит" поддержит только закон, который приведет к переменам