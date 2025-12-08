Акция протеста "харедим" против призыва в армию: демонстранты перекрывают 4-е шоссе
время публикации: 08 декабря 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 17:19
Представители ультраортодоксальной общины проводят акцию протеста против призыва в армию студентов йешив и арестов религиозных уклонистов.
4-е шоссе перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях на развязке Алуф-Саде, в южном направлении – на развязке Эм а-Мошавот. Демонстранты также создают помехи для движения транспорта на перекрестке Геа.
Пресс-служба полиции сообщила, что эта акция протеста не была согласована заранее и является незаконной.
