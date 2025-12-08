Вломившегося в дом в Кфар-Сабе нелегала нашли под кроватью

В полицию Кфар-Сабы поступило сообщение о подозрительном человеке, который вошел во двор частного дома в городе. Сотрудники полиции прибыли уже через несколько минут.

Они обыскали дом и обнаружили квартирного вора: 32-летний палестинец из Калькилии, пробравшийся в Израиль нелегально, прятался под кроватью на верхнем этаже.

Во время обыска у подозреваемого нашли предметы роскоши и наличные деньги, предположительно похищенные в доме. В ходе расследования выяснилось, что нелегал причастен к еще нескольким ограблениям в Кфар-Сабе.

По завершении расследования в суд будет подано обвинительное заключение против вора.