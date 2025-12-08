x
08 декабря 2025
|
последняя новость: 18:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2025
|
08 декабря 2025
|
последняя новость: 18:58
08 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Вломившегося в дом в Кфар-Сабе нелегала нашли под кроватью

время публикации: 08 декабря 2025 г., 17:31 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 17:31
Вломившегося в дом в Кфар-Сабе нелегала нашли под кроватью
Пресс-служба полиции Израиля

В полицию Кфар-Сабы поступило сообщение о подозрительном человеке, который вошел во двор частного дома в городе. Сотрудники полиции прибыли уже через несколько минут.

Они обыскали дом и обнаружили квартирного вора: 32-летний палестинец из Калькилии, пробравшийся в Израиль нелегально, прятался под кроватью на верхнем этаже.

Во время обыска у подозреваемого нашли предметы роскоши и наличные деньги, предположительно похищенные в доме. В ходе расследования выяснилось, что нелегал причастен к еще нескольким ограблениям в Кфар-Сабе.

По завершении расследования в суд будет подано обвинительное заключение против вора.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 декабря 2025

Охранники Гиват-Зеэва подозреваются в содействии незаконному трудоустройству нелегалов из ПА
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 ноября 2025

Полиция задержала автомобильного вора в кипе: оказался нелегалом из Палестинской автономии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2025

От часов Rolex до жетона "Bring Them Home": в Хизмэ задержан вор
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июля 2025

Задержан подозреваемый в автомобильном теракте возле Кфар-Йоны