Израиль

Арестованы подозреваемые в ранении двух военнослужащих ЦАХАЛа в Тубасе

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 24 октября 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 07:32
Арестованы подозреваемые в ранении двух военнослужащих ЦАХАЛа в Тубасе
Nasser Ishtayeh/Flash90

Пресс-службы ЦАХАЛа, полиции Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) опубликовали совместное сообщение об аресте трех подозреваемых в причастности к применению взрывного устройства в Тубасе.

Напомним, что пятницу, 17 октября, в отряд ЦАХАЛа, проводивший операцию в районе деревни Тубас, было брошено взрывное устройство, в результате которого были ранены двое военнослужащих.

Израиль
