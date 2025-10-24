Арестованы подозреваемые в ранении двух военнослужащих ЦАХАЛа в Тубасе

Пресс-службы ЦАХАЛа, полиции Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) опубликовали совместное сообщение об аресте трех подозреваемых в причастности к применению взрывного устройства в Тубасе.

Напомним, что пятницу, 17 октября, в отряд ЦАХАЛа, проводивший операцию в районе деревни Тубас, было брошено взрывное устройство, в результате которого были ранены двое военнослужащих.