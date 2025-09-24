В Иерусалиме убита женщина, работавшая сиделкой. Задержан ее пожилой подопечный
время публикации: 24 сентября 2025 г., 07:25 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 07:31
Поздно вечером 23 сентября в Иерусалиме в районе Кирьят-Менахем в квартире жилого дома было найдено тело женщины со следами ножевых ранений. По подозрению в совершении убийства задержан мужчина примерно 80 лет.
Подозреваемый был доставлен для допроса в отделение полиции.
Расследование продолжается.
По данным СМИ, женщина работала сиделкой в доме пожилого мужчины, подозреваемого в совершении убийства.