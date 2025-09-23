"Кровная месть" в Рахате: тяжело ранена двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка с тяжелым огнестрельным ранением была доставлена в пункт неотложной медицинской помощи в Рахате родителями. Парамедики медпункта оказали ребенку первую помощь и после этого на "скорой" отвезли в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

На месте происшествия в Рахате работает следственная группа.

По данным предварительного расследования, ребенок был ранен при попытке "кровной мести" в конфликте между двумя семейными кланами.