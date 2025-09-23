"Кровная месть" в Рахате: тяжело ранена двухлетняя девочка
время публикации: 23 сентября 2025 г., 21:41 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 21:44
Двухлетняя девочка с тяжелым огнестрельным ранением была доставлена в пункт неотложной медицинской помощи в Рахате родителями. Парамедики медпункта оказали ребенку первую помощь и после этого на "скорой" отвезли в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
На месте происшествия в Рахате работает следственная группа.
По данным предварительного расследования, ребенок был ранен при попытке "кровной мести" в конфликте между двумя семейными кланами.
