Израиль

"Кровная месть" в Рахате: тяжело ранена двухлетняя девочка

Криминал в арабском секторе
Криминал
время публикации: 23 сентября 2025 г., 21:41 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 21:44
"Кровная месть" в Рахате: тяжело ранена двухлетняя девочка
Пресс-служба МАДА

Двухлетняя девочка с тяжелым огнестрельным ранением была доставлена в пункт неотложной медицинской помощи в Рахате родителями. Парамедики медпункта оказали ребенку первую помощь и после этого на "скорой" отвезли в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

На месте происшествия в Рахате работает следственная группа.

По данным предварительного расследования, ребенок был ранен при попытке "кровной мести" в конфликте между двумя семейными кланами.

