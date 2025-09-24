Военные итоги 5785 года. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", представляет видеокомментарий Давида Шарпа.

Военный обозреватель Newsru.co.il Давид Шарп напомнил о ключевых событиях минувшего года, назвав его "выдающимся и судьбоносным".

По словам Шарпа, главным событием стала 12-дневная война с Ираном в июне. Израилю удалось достичь всех поставленных целей – уничтожить объекты ядерной программы, склады баллистических ракет и практически всю систему ПВО в районе Тегерана. Потери ЦАХАЛа оказались минимальными: погиб один солдат в отпуске, а среди гражданских жертв – около 30 человек. "Это редкий случай, когда все задачи выполнены быстрее и с меньшими потерями, чем ожидалось", – отметил журналист.

Не менее важным он назвал сражение с "Хизбаллой". Израиль добился решающего успеха, особенно после ликвидации Хасана Насраллы. Ситуация на ливанском фронте резко изменилась после падения режима Асада в Сирии. "Хизбалла" оказалась в стратегической изоляции, отрезана от поставок вооружений и лишена возможности быстро реагировать, пояснил Шарп.

Отдельное внимание он уделил войне в Газе. Несмотря на удары по инфраструктуре и командованию ХАМАСа, главные цели – освобождение заложников и полный разгром организации – так и не достигнуты. На руках террористов остаются десятки заложников. "Причина проста: решение о полном контроле над Газой так и не принято", – подчеркнул обозреватель.

В числе других событий года Шарп упомянул удары по хуситам и операцию в Катаре, которая, по его словам, продемонстрировала высокий уровень разведки, но завершилась частичным провалом из-за ошибки в подтверждении целей.

Подводя итог, он отметил: Израиль добился значительных успехов на иранском и ливанском направлениях, но в Газе задачи не решены. "Хочется верить, что следующий год мы будем подводить итоги только по хорошим новостям", – заключил Шарп.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

