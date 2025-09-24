ЦАХАЛ: боевики ХАМАСа вновь используют больницу "Шифа" как военный объект. Видео
время публикации: 24 сентября 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 13:30
Несколько дней назад ЦАХАЛ зафиксировал активность боевиков ХАМАСа на территории больницы "Шифа" в городе Газа, которые вели огонь.
ЦАХАЛ подчеркивает, что ХАМАС продолжает использовать больницы как военные объекты, сознательно подвергая опасности жизни пациентов, медицинского персонала и невинных жителей сектора Газы.
Опубликована видеозапись активности боевиков в "Шифе", сделанная с беспилотника.
Напомним, что 21 сентября террористы ХАМАСа публично казнили трех местных жителей, обвинив их в "коллаборационизме" с Израилем. При этом местом казни, за которой наблюдало множество местных жителей, был избран двор около больницы "Шифа".
