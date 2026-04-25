ЦАХАЛ сообщил об ударах по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по объектам на юге Ливана, использовавшимся террористической организацией "Хизбалла" в военных целях.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, атакованные здания использовались для продвижения террористических планов против военнослужащих ЦАХАЛа и Государства Израиль.

В армии подчеркнули, что ЦАХАЛ продолжит решительно действовать против угроз гражданам Израиля и израильским военным в соответствии с указаниями политического руководства.