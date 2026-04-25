В Ашкелоне в криминальном инциденте тяжело ранен мужчина
время публикации: 25 апреля 2026 г., 22:24 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 22:24
На улице Иегуда Леви в Ашкелоне в криминальном инциденте был тяжело ранен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 30 лет) получил несколько проникающих ранений, он был без сознания.
Раненый доставлен в больницу "Барзилай".
На месте происшествия находятся крупные силы полиции, работают криминалисты.
Ссылки по теме