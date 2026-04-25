В Ашкелоне в криминальном инциденте тяжело ранен мужчина

На улице Иегуда Леви в Ашкелоне в криминальном инциденте был тяжело ранен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 30 лет) получил несколько проникающих ранений, он был без сознания.

Раненый доставлен в больницу "Барзилай".

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, работают криминалисты.