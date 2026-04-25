25 апреля 2026
последняя новость: 22:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
25 апреля 2026
|
25 апреля 2026
|
последняя новость: 22:43
25 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Ливанские источники: в христианской деревне Дабель ЦАХАЛ разрушил солнечные батареи

ЦАХАЛ
Ливан
время публикации: 25 апреля 2026 г., 22:43 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 22:43
Ливанские источники: в христианской деревне Дабель ЦАХАЛ разрушил солнечные батареи
Flash90

Согласно сообщению в ливанских источниках, в христианской деревне Дабель на юге Ливана израильские военные с помощью бульдозеров разрушили солнечные батареи. Ранее в этой деревне израильским военнослужащим было повреждено распятие с изображением Иисуса Христа.

Журналист Джонатан Эльхури в соцсети Х опубликовал видео и написал, что солнечные батареи были размещены на участке полковника ливанской армии Акла аль-Хашама, убитого "Хизбаллой" в 2000 году. Он отмечает, что большинство братьев аль-Хашама находятся в Израиле в качестве членов семьи бойца ЦАДАЛа, при этом часть родственников остаются в Ливане и проживают в деревне Дабель.

Разрушенные ЦАХАЛом солнечные батареи приводили в действие систему водоснабжения для всей деревни.

Ближний Восток
