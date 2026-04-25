Ливанские источники: в христианской деревне Дабель ЦАХАЛ разрушил солнечные батареи
Согласно сообщению в ливанских источниках, в христианской деревне Дабель на юге Ливана израильские военные с помощью бульдозеров разрушили солнечные батареи. Ранее в этой деревне израильским военнослужащим было повреждено распятие с изображением Иисуса Христа.
Журналист Джонатан Эльхури в соцсети Х опубликовал видео и написал, что солнечные батареи были размещены на участке полковника ливанской армии Акла аль-Хашама, убитого "Хизбаллой" в 2000 году. Он отмечает, что большинство братьев аль-Хашама находятся в Израиле в качестве членов семьи бойца ЦАДАЛа, при этом часть родственников остаются в Ливане и проживают в деревне Дабель.
Разрушенные ЦАХАЛом солнечные батареи приводили в действие систему водоснабжения для всей деревни.
צה״ל הרס מוקדם יותר היום פאנלים סולריים בפאתי הכפר דבל, בחלקת אדמה ששייכת בין היתר למשפחת המנוח אלוף משנה עקל האשם, אחד המפקדים הבכירים וסגן רמטכ״ל צד״ל, שנרצח כחצי שנה לפני הנסיגה על ידי חיזבאללה.
האחים של האשם ברובם נמצאים בארץ כחלק ממשפחות צד״ל כאן ומשפחתו המורחבת נשארה… pic.twitter.com/yUnfca1IMS— Jonathan Elkhoury- جوناثان الخوري (@Jonathan_Elk) April 25, 2026