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Символическая сборная игроков, из-за травм пропускающих чемпионат мира

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время публикации: 10 июня 2026 г., 18:19 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 18:19
Символическая сборная игроков, из-за травм пропускающих чемпионат мира
AP Photo/Jon Super

Портал transfermarkt опубликовал символическую сборную футболистов, которые из-за травм пропускают чемпионат мира.

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген (Германия, трансферная стоимость 3 миллиона евро).

Защитники: Маттейс де Лигт (Нидерланды, 30 миллионов), Эдер Милитао (Бразилия, 20), Хоакин Пикерес (Уругвай, 12), Юрриен Тибер (Ндерланды, 70).

Полузащитники: Джонни Кардосо (США, 20),Леннарт Карл (Германия, 60), Фермин Лопес (Испания, 100).

Нападающие: Родриго (Бразилия, 45), Эстевао (Бразилия, 80), Юго Экитике (Франция, 80).

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