Символическая сборная игроков, из-за травм пропускающих чемпионат мира
время публикации: 10 июня 2026 г., 18:19 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 18:19
Портал transfermarkt опубликовал символическую сборную футболистов, которые из-за травм пропускают чемпионат мира.
Вратарь: Марк-Андре тер Стеген (Германия, трансферная стоимость 3 миллиона евро).
Защитники: Маттейс де Лигт (Нидерланды, 30 миллионов), Эдер Милитао (Бразилия, 20), Хоакин Пикерес (Уругвай, 12), Юрриен Тибер (Ндерланды, 70).
Полузащитники: Джонни Кардосо (США, 20),Леннарт Карл (Германия, 60), Фермин Лопес (Испания, 100).
Нападающие: Родриго (Бразилия, 45), Эстевао (Бразилия, 80), Юго Экитике (Франция, 80).
Ссылки по теме