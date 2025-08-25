x
25 августа 2025
Израиль

ЦАХАЛ: 116 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в Газе. "Атака на палаточный лагерь"

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 августа 2025 г., 15:04 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 15:04
ЦАХАЛ: 116 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в Газе. "Атака на палаточный лагерь"
AP Photo/Jehad Alshrafi

ЦАХАЛ сообщает, что 25 августа в секторе Газы с воздуха были сброшены 116 контейнеров с гуманитарной помощью.

В операции были задействованы, помимо Армии обороны Израиля, представители таких стран, как Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Германия и Индонезия.

"Армия обороны Израиля продолжит работу по улучшению ситуации с гуманитарной помощью в секторе Газы в сотрудничестве с международным сообществом, отрицая при этом ложные утверждения о голоде в секторе", – заявляет ЦАХАЛ.

При этом хамасовский "Палестинский информационный центр" публикует видеозапись того, как контейнеры на парашютах падают прямо на палаточный лагерь на юге сектора Газы. В соцсетях комментаторы из Газы пишу, что это было похоже на "воздушную атаку". Сведения о пострадавших уточняются.

Израиль
