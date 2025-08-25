Жестокое обращение с малышами на севере Иерусалима: арестована воспитательница

Инспектор дошкольных учреждений из Иерусалимского округа обратилась в полицию с сообщением о подозрениях в отношении сотрудницы детского сада на севере Иерусалима. Речь идет о жестоком обращении с малышами: инспектор в рамках своих обязанностей просмотрела записи с камер наблюдения детского сада.

В ходе расследования сотрудники полиции изъяли материал с камер видеонаблюдения и другие улики. В воскресенье, 24 августа, была задержана подозреваемая – жительница района Шуафат в возрасте около 30 лет. После допроса она была помещена под стражу.

Суд продлил срок ее предварительного ареста до 27 августа, полиция собирает показания у родителей малышей.