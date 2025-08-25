x
25 августа 2025
|
последняя новость: 14:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 августа 2025
|
25 августа 2025
|
последняя новость: 14:53
25 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Жестокое обращение с малышами на севере Иерусалима: арестована воспитательница

Дети
Иерусалим
время публикации: 25 августа 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 14:46
Жестокое обращение с малышами на севере Иерусалима: арестована воспитательница
Flash90

Инспектор дошкольных учреждений из Иерусалимского округа обратилась в полицию с сообщением о подозрениях в отношении сотрудницы детского сада на севере Иерусалима. Речь идет о жестоком обращении с малышами: инспектор в рамках своих обязанностей просмотрела записи с камер наблюдения детского сада.

В ходе расследования сотрудники полиции изъяли материал с камер видеонаблюдения и другие улики. В воскресенье, 24 августа, была задержана подозреваемая – жительница района Шуафат в возрасте около 30 лет. После допроса она была помещена под стражу.

Суд продлил срок ее предварительного ареста до 27 августа, полиция собирает показания у родителей малышей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 августа 2025

"Неудачная шутка": в детском саду малыша привязали к стулу и заклеили ему рот
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2025

За издевательства над детьми воспитательница получила 28 месяцев тюрьмы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2025

64-летняя воспитательница из Ор-Акивы арестована по подозрению в издевательствах над детьми
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2025

За жестокое обращение с малышами воспитательницы получили 11 и 8 лет тюрьмы