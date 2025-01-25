СМИ: ХАМАС позволил машинам "Красного Креста" проехать к месту передачи заложниц
время публикации: 25 января 2025 г., 09:38 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 09:53
Телеканал "Аль-Джазира", ведущий трансляцию из сектора Газы, показывает, что ХАМАС позволил машинам "Красного Креста" проехать к предполагаемому месту передачи заложниц.
Саудовский телеканал "Аль-Хадс" также сообщил, что колонна машин "Красного Креста" получила разрешение въехать в сектор Газы для подготовки к освобождению похищенных.
Передача заложниц состоится на площади Палестины в городе Газа. Там собрались сотни вооруженных боевиков ХАМАСа.
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