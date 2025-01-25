СМИ: ХАМАС позволил машинам "Красного Креста" проехать к месту передачи заложниц

Телеканал "Аль-Джазира", ведущий трансляцию из сектора Газы, показывает, что ХАМАС позволил машинам "Красного Креста" проехать к предполагаемому месту передачи заложниц.

Саудовский телеканал "Аль-Хадс" также сообщил, что колонна машин "Красного Креста" получила разрешение въехать в сектор Газы для подготовки к освобождению похищенных.

Передача заложниц состоится на площади Палестины в городе Газа. Там собрались сотни вооруженных боевиков ХАМАСа.