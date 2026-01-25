Полицейский открыл огонь по автомобилю в Самарии

Полиция сообщает об инциденте со стрельбой на 60-й трассе в Самарии, недалеко от поселка Шило.

Согласно сообщению полиции, был замечен автомобиль, двигавшийся с превышением допустимой скорости. Водителю приказали остановиться. Когда сотрудник полиции приближался к автомобилю, водитель нажал на газ и поехал в его сторону. Полицейский открыл огонь по автомобилю. Водитель дал задний ход и наткнулся на препятствие.

Информация уточняется.