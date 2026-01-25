Внимание, розыск: пропала Амана Бадрин из Кафр-Акаба

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске Аманы Бардин из Кафр-Акаба, к северу от Иерусалима (возраст не указан). В последний раз ее видели 9 января в районе деревни Джулис. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост около 1.60, черные волосы, окрашенные в бордовый цвет.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5322014.