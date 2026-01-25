x
25 января 2026
|
последняя новость: 10:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2026
|
25 января 2026
|
последняя новость: 10:17
25 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Газы уничтожен туннель террористов протяженностью 4 км. Видео

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 января 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 09:00
ЦАХАЛ: на юге Газы уничтожен туннель террористов протяженностью 4 км
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что силами 7-й бригады в сотрудничестве с инженерным спецназом "Яалом" в южной части сектора Газы на минувшей неделе был уничтожен подземный туннель протяженностью около 4 км. Внутри туннеля были спальные помещения и склады оружия.

Также отмечается, что за неделю в этой части сектора Газы были ликвидированы шесть террористов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2026

842-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии