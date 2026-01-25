ЦАХАЛ: на юге Газы уничтожен туннель террористов протяженностью 4 км. Видео
время публикации: 25 января 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 09:00
ЦАХАЛ сообщает, что силами 7-й бригады в сотрудничестве с инженерным спецназом "Яалом" в южной части сектора Газы на минувшей неделе был уничтожен подземный туннель протяженностью около 4 км. Внутри туннеля были спальные помещения и склады оружия.
Также отмечается, что за неделю в этой части сектора Газы были ликвидированы шесть террористов.
