ЦАХАЛ: на юге Газы уничтожен туннель террористов протяженностью 4 км. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что силами 7-й бригады в сотрудничестве с инженерным спецназом "Яалом" в южной части сектора Газы на минувшей неделе был уничтожен подземный туннель протяженностью около 4 км. Внутри туннеля были спальные помещения и склады оружия.

Также отмечается, что за неделю в этой части сектора Газы были ликвидированы шесть террористов.