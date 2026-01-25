Умер член политбюро ХАМАСа, прошедший путь от учителя в UNRWA до министра

В возрасте 78 лет умер член политбюро террористической организации ХАМАС Атталла Абу ас-Субх, сообщает "Палестинский информационный центр".

Атталла Абу ас-Субх родился в деревне Ас-Сауафир аш-Шаркия в 1948 году. Семья перебралась в лагерь беженцев Рафах (Рафиах), на юге сектора Газы. Начальное образование он получил в школах UNRWA в Рафахе, затем с отличием окончил среднюю школу в Беэр-Шеве, после чего учился в педагогическом колледже в Рамалле, окончив его в 1969 году со специализацией в области естественных наук и математики. Работал учителем в школах UNRWA в Рафахе до 1984 года, преподавал физику и математику. Окончил Исламский университет в Газе, где в 1981-1982 годах был президентом студенческого совета – специализация "Шариатское право". Получил степень магистра в университете Ан-Наджах. Защитил докторскую диссертацию в Исламском университете Омдурмана в Судане. Служил в мечетях сектора Газы. С 1997 по 2001 год занимал должность декана в Исламском университете Газы.

В конце 80-х Атталла Абу ас-Субх вступил в ряды "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). Пять раз его арестовывали по подозрению в террористической деятельности. Сотрудничал с хамасовским изданием "Ар-Рисала" и журналом "Ас-Саада". Занимал министерские должности в правительстве ХАМАСа в Газе, в том числе был министром культуры и министром по делам заключенных. Являлся членом политбюро ХАМАСа.

У него было 13 детей, многие из которых вступили в ХАМАС. Кто из них жив на сегодняшний день, неизвестно.