ДТП около Офакима, один пострадавший в критическом состоянии

Утром 25 января на 241-й трассе около Офакима столкнулись два автомобиля. В результате аварии три человека получили травмы различной степени тяжести, один из них в критическом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что пострадавшие направлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, включая 56-летнего мужчину в критическом состоянии.