ДТП около Офакима, один пострадавший в критическом состоянии
время публикации: 25 января 2026 г., 06:28 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 06:58
Утром 25 января на 241-й трассе около Офакима столкнулись два автомобиля. В результате аварии три человека получили травмы различной степени тяжести, один из них в критическом состоянии.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что пострадавшие направлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, включая 56-летнего мужчину в критическом состоянии.