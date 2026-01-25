x
25 января 2026








Израиль

ДТП около Офакима, один пострадавший в критическом состоянии

Мада
ДТП
Полиция
время публикации: 25 января 2026 г., 06:28 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 06:58
ДТП около Офакима, один пострадавший в критическом состоянии
Flash90/Miriam Alster

Утром 25 января на 241-й трассе около Офакима столкнулись два автомобиля. В результате аварии три человека получили травмы различной степени тяжести, один из них в критическом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что пострадавшие направлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, включая 56-летнего мужчину в критическом состоянии.

