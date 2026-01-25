Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 25 января, температура повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Преимущественно восточный ветер.

В Иерусалиме – 7-16 градусов, в Тель-Авиве – 9-21, в Хайфе – 10-20, в Эйлате – 13-24, в Беэр-Шеве – 6-20, на побережье Мертвого моря – 12-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-22, в Ариэле – 8-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-18, на Голанских высотах – 6-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 70-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В понедельник – солнечно, температура повысится. Во вторник – понижение температуры, переменная облачность, слабые дожди. В среду-четверг – похолодание, дожди. В пятницу-субботу – тепло, малооблачно.