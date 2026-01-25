x
25 января 2026
Израиль

ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" на юге и востоке Ливана. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 января 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 13:57
ЦАХАЛ атаковал объект на юге Ливана, есть раненые
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ливанские источники сообщают, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по объекту в районе Бир ас-Саласиль в Хирбат-Саламе, на юге Ливана, примерно в 10 км от границы Израиля. Есть раненые.

Пресс-служба ЦАХАЛа уточняет: было атаковано здание, в котором "Хизбалла" наладила производство оружия.

Сообщается также, что ВВС ЦАХАЛа атаковали военную инфраструктуру террористической организации "Хизбалла" в районе Бекаа, на востоке Ливана.

Израиль
