ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" на юге и востоке Ливана. Видео
время публикации: 25 января 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 13:57
Ливанские источники сообщают, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по объекту в районе Бир ас-Саласиль в Хирбат-Саламе, на юге Ливана, примерно в 10 км от границы Израиля. Есть раненые.
Пресс-служба ЦАХАЛа уточняет: было атаковано здание, в котором "Хизбалла" наладила производство оружия.
Сообщается также, что ВВС ЦАХАЛа атаковали военную инфраструктуру террористической организации "Хизбалла" в районе Бекаа, на востоке Ливана.