Каменная атака около Маале-Адумим: причинен ущерб автобусу, ранен один из нападавших
время публикации: 25 января 2026 г., 13:27 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 13:30
Днем 25 января на 1-й трассе недалеко от контрольно-пропускного пункта Аз-Заим, при движении в направлении Маале-Адумим, автобус подвергся атаке с применением камней.
Сотрудники пограничной полиции задержали подозреваемых. При этом был открыт огонь по одному из подозреваемых, он ранен.
Раненый подозреваемый был доставлен в больницу.