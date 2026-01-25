Каменная атака около Маале-Адумим: причинен ущерб автобусу, ранен один из нападавших

Днем 25 января на 1-й трассе недалеко от контрольно-пропускного пункта Аз-Заим, при движении в направлении Маале-Адумим, автобус подвергся атаке с применением камней.

Сотрудники пограничной полиции задержали подозреваемых. При этом был открыт огонь по одному из подозреваемых, он ранен.

Раненый подозреваемый был доставлен в больницу.