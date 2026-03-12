x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Пентагон: первые шесть дней войны с Ираном обошлись США более чем в $11 млрд

Война с Ираном
США
Пентагон
Вооружения
время публикации: 12 марта 2026 г., 05:57 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 06:01
Пентагон: первые шесть дней войны с Ираном обошлись США более чем в $11 млрд
CENTCOM

Пентагон сообщил Конгрессу США, что расходы на первые шесть дней войны с Ираном превысили 11,3 млрд долларов. Как передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, эта сумма не включает значительную часть затрат на военную подготовку и развертывание сил.

Одновременно Госдепартамент США одобрил выделение до 40 млн долларов из чрезвычайного фонда на оплату эвакуационных рейсов для американских граждан с Ближнего Востока. По данным Reuters, с начала боевых действий в США уже вернулись более 40 тысяч американцев.

Как отмечает агентство, госсекретарь Марко Рубио отменил обычное требование о возмещении гражданами стоимости эвакуации. В Госдепартаменте заявили, что имеющегося финансирования пока достаточно для покрытия уже проведенных операций, и при необходимости администрация обратится к Конгрессу за дополнительными средствами.

