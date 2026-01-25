ЦАХАЛ уничтожил "артиллериста" "Хизбаллы" в деревне Арзун: он работал учителем

В воскресенье, 25 января, ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю в районе Аль-Базурия, ликвидировав террориста Мухаммада аль-Хасини, который отвечал за артиллерию "Хизбаллы" в деревне Арзун на юге Ливана. Параллельно с террористической деятельностью в "Хизбалле" аль-Хасини работал учителем в местной школе.

Во время войны он продвигал и организовывал множество планов обстрела против Государства Израиль и сил ЦАХАЛа, а в последнее время он занимался восстановлением артиллерийского потенциала "Хизбаллы" на юге Ливана.

Ранее в воскресенье в районе Бир а-Санасель на юге Ливана был уничтожен Джуад Басма, боевик "Хизбаллы", находившийся на объекте по производству вооружений "Хизбаллы".

Деятельность террористов представляла собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.