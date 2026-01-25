x
25 января 2026



Израиль

ЦАХАЛ начал операцию на севере Газы по поиску тела последнего заложника

Газа
Заложники
ЦАХАЛ
время публикации: 25 января 2026 г., 20:31 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 20:31
ЦАХАЛ начал операцию на севере Газы по поиску тела последнего заложника
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о проведении операции на севере сектора Газы по поиску тела последнего заложника – резервиста Рана Гвили.

Операция проводится в районе "желтой черты" под командованием штаба Южного военного округа.

Пресс-служба ЦАХАЛа призвала общественность воздержаться от распространения слухов и непроверенной информации, которая может ранить близких Рана Гвили.

"ЦАХАЛ продолжит прилагать максимум усилий для возвращения тела старшего сержанта резерва Рана Гвили для захоронения в Израиле", – говорится в сообщении.

О проведении операции также сообщила пресс-служба главы правительства: "С конца прошлой недели силы ЦАХАЛа проводят масштабную операцию по поиску тела погибшего заложника Рана Гвили. Операция проводится на кладбище на севере сектора Газы". В сообщении подчеркивается, что операция проводится на основании разведданных и она продлится "столько, сколько потребуется".

Операция "Отважное сердце" была начата ЦАХАЛом в конце прошлой недели. Эта информация была разрешена к публикации вскоре после того, как ХАМАС заявил, что готовится возобновить поиски тела израильского заложника на основе "переданной им информации".

По информации в СМИ, поиски тела Рана Гвили ведутся на кладбище в городе Газа к востоку от "желтой черты", на территории, контролируемой ЦАХАЛом.

Операцией руководит командир бригады "Александрони" при участии 75-го батальона и инженерного подразделения при участии медиков, в том числе стоматологов, которые должны помочь с идентификацией останков. Также на месте проведения операции присутствуют представители раввината.

