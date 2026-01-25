x
время публикации: 25 января 2026 г., 03:40 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 05:45
В Иерусалиме на территории разрушенного комплекса UNRWA, возник пожар
Chaim Goldberg/Flash90

В ночь на 25 января в Иерусалиме вспыхнул пожар на территории комплекса UNRWA, который недавно был разрушен. Пожарные расчеты работают на месте, пытаясь локализовать возгорание и не допустить распространения огня. Параллельно проводятся поисковые мероприятия, чтобы исключить наличие людей, оказавшихся в ловушке. Сообщений о заблокированных пока не поступало.

Земельное управление Израиля 20 января завершило освобождение комплекса штаб-квартиры UNRWA в районе Маалот Дафна на севере Иерусалима. Деятельность UNRWA была прекращена еще год назад, после принятия закона о запрете Агентства ООН по помощи палестинским беженцам на территории Израиля за сотрудничество с ХАМАСом.

Ранее помещения были захвачены сквоттерами (самовольными захватчиками недвижимости), которые утром 20 января были выселены. Территория, которую ранее занимал комплекс, вернулась во владение государства.

Различные постройки, возведенные UNRWA, были снесены. На этом месте будет построен новый жилой микрорайон на 1400 единиц жилья. После утверждения программы участок будет выставлен на тендер для застройщиков.

Комплекс UNRWA в Маалот Дафна занимал территорию около 46 дунамов между улицами Махаль, Нетер и Шломо Залман Шрага. Помимо возведенных UNRWA построек, в комплекс зданий входило историческое здание полицейской школы – это архитектурный и исторический объект, подлежащий сохранению, и он не будет снесен.

В рамках программы застройки здание будет сохранено и интегрировано в будущий жилой район, пока неизвестно, какое учреждение или организация будут в нем размещены.

