Муниципалитет Кирьят-Шмоны сообщает: звуки взрывов – от атак Израиля в Ливане

Муниципальные власти Кирьят-Шмоны и ряда других населенных пунктов севера Израиля опубликовали сообщение для населения, в соответствии с которым звуки взрывов, которые могут доноситься в течение ближайших нескольких часов – это волна атак израильских сил по целям инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.

Взрывы будут слышны, прежде всего, в Восточной Галилее и на севере Голан. Изменений в оценке ситуации нет, указания Командования тылом для населения остаются без изменений.