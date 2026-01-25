x
25 января 2026
25 января 2026
Израиль

Муниципалитет Кирьят-Шмоны сообщает: звуки взрывов – от атак Израиля в Ливане

Хизбалла
время публикации: 25 января 2026 г., 13:42 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 13:42
Муниципалитет Кирьят-Шмоны сообщает: звуки взрывов – от атак Израиля в Ливане
Ayal Margolin/Flash90

Муниципальные власти Кирьят-Шмоны и ряда других населенных пунктов севера Израиля опубликовали сообщение для населения, в соответствии с которым звуки взрывов, которые могут доноситься в течение ближайших нескольких часов – это волна атак израильских сил по целям инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.

Взрывы будут слышны, прежде всего, в Восточной Галилее и на севере Голан. Изменений в оценке ситуации нет, указания Командования тылом для населения остаются без изменений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
