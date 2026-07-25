Раввин Менахем Перель: кнопка "Грамаалит" не заменяет обычные субботние лифты

Раввин Менахем Перель, глава института "Цомет", занимающегося разработками в сфере технологии и Галахи, прокомментировал общественную дискуссию вокруг устройства "Грамаалит". В интервью сайту "Аруц шева" он подчеркнул, что разработка создана исключительно для людей с ограниченной подвижностью, которым необходим способ для передвижения в шаббат.

"Грамаалит", от слов "грама" (косвенное, не запрещенное Торой действие, которое может привести к нарушению субботы) и "маалит" (лифт) – созданная институтом кнопка, работающая по галахическому принципу "грама": само нажатие не вызывает прямой электрической реакции, а лишь взводит механический пружинный механизм. Компьютерный сканер с постоянной периодичностью проверяет состояние кнопки и только после двух циклов проверки активирует микромотор с пластиковым "пальцем", который физически нажимает стандартную кнопку лифта.

Раввин Перель особо подчеркнул, что применение "Грамаалита" разрешается только тогда, когда у людей с ограниченными возможностями отсутствуют другие решения. Главная цель состоит в том, чтобы помочь тем, кто без такого механизма вынужден оставаться дома в течение всего шаббата.

"Ни в коем случае это не должно заменить субботний лифт (который без участия людей автоматически останавливается на каждом этаже – NewsRu). Если в здании есть субботний лифт или существует возможность обеспечить его работу, оснований для использования этого устройства нет", – заявил раввин. Перель отметил, что недавно институт "Цомет" отказался продавать "Грамаалит" одному из отелей Эйлата, поскольку гостиницы обязаны обеспечивать работу полноценных субботних лифтов.