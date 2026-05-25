В море около Ашдода погиб мужчина
время публикации: 25 мая 2026 г., 08:41 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 08:55
Утром 25 мая в Ашдоде возле пляжа Мэй Ами из воды вытащили мужчину примерно 30 лет без признаков жизни. Парамедики МАДА констатировали смерть этого человека.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Полиция отмечает, что поиски пропавшего в море мужчины велись около трех часов.
Отметим, что волнение в Средиземном море сегодня незначительное. Напомним, что купание за пределами официальных пляжей, где есть спасатели, запрещено.