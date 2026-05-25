В море около Ашдода погиб мужчина

Утром 25 мая в Ашдоде возле пляжа Мэй Ами из воды вытащили мужчину примерно 30 лет без признаков жизни. Парамедики МАДА констатировали смерть этого человека.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Полиция отмечает, что поиски пропавшего в море мужчины велись около трех часов.

Отметим, что волнение в Средиземном море сегодня незначительное. Напомним, что купание за пределами официальных пляжей, где есть спасатели, запрещено.