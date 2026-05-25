В Киев впервые прибыла с визитом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

время публикации: 25 мая 2026 г., 09:23 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 09:32
Офис С.Тихановской

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская прибыла с первым визитом в Киев. Она проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, руководством Верховной Рады.

Также в программе визита – встреча с дипломатами Европейского Союза и открытие Миссии демократических сил Беларуси в Украине.

Посещение украинской столицы политик начала с посещения Лукьяновского кладбища и возложения цветов на могилу белоруски Марии Зайцевой, погибшей на войне против России и удостоенной украинского ордена "За мужество" третьей степени. Ей было всего 24 года.

"Для меня Мария – символ нового поколения белорусов. Людей, которые понимают: свобода Беларуси и свобода Украины неразделимы. Она погибла как герой, и ее имя будет жить. И наш долг – сделать все, чтобы ее смерть и смерть других героев была не напрасной", – заявила Тихановская.

