"Аль-Манар": "Хизбалла" начала использовать БПЛА с приборами ночного видения

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", заявляет, что боевики этой террористической организации начали использовать БПЛА с приборами ночного видения для нанесения ударов по израильским военным на юге Ливана.

В частности, утверждается, что такой беспилотник был применен при нанесении удара по солдатам ЦАХАЛа в районе Аль-Биары, на юге Ливана, в нескольких километрах от израильской границы. Атака была осуществлена в 21:40 в субботу, 23 мая. "Хизбалла" взяла на себя ответственность за эту атаку.

Подобные FPV-дроны с камерами ночного видения российские военные начали использовать в ходе войны в Украине еще осенью 2023 года.