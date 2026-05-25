x
25 мая 2026
|
последняя новость: 09:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 09:36
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Манар": "Хизбалла" начала использовать БПЛА с приборами ночного видения

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Беспилотники
время публикации: 25 мая 2026 г., 08:27 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 08:36
"Аль-Манар": "Хизбалла" начала использовать БПЛА с приборами ночного видения
ChatGPT

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", заявляет, что боевики этой террористической организации начали использовать БПЛА с приборами ночного видения для нанесения ударов по израильским военным на юге Ливана.

В частности, утверждается, что такой беспилотник был применен при нанесении удара по солдатам ЦАХАЛа в районе Аль-Биары, на юге Ливана, в нескольких километрах от израильской границы. Атака была осуществлена в 21:40 в субботу, 23 мая. "Хизбалла" взяла на себя ответственность за эту атаку.

Подобные FPV-дроны с камерами ночного видения российские военные начали использовать в ходе войны в Украине еще осенью 2023 года.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 мая 2026

На юге Ливана погиб сержант Нехорай Лейзер