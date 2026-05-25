"Аль-Манар": "Хизбалла" начала использовать БПЛА с приборами ночного видения
время публикации: 25 мая 2026 г., 08:27 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 08:36
Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", заявляет, что боевики этой террористической организации начали использовать БПЛА с приборами ночного видения для нанесения ударов по израильским военным на юге Ливана.
В частности, утверждается, что такой беспилотник был применен при нанесении удара по солдатам ЦАХАЛа в районе Аль-Биары, на юге Ливана, в нескольких километрах от израильской границы. Атака была осуществлена в 21:40 в субботу, 23 мая. "Хизбалла" взяла на себя ответственность за эту атаку.
Подобные FPV-дроны с камерами ночного видения российские военные начали использовать в ходе войны в Украине еще осенью 2023 года.
