25 мая 2026
последняя новость: 09:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Россия подавила сигнал GPS самолета с британским министром обороны

время публикации: 25 мая 2026 г., 08:58 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 09:22
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Россия использовала средства радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушить сигнал самолета министра обороны Великобритании Джона Хили. Инцидент произошел 21 мая, когда политик посетил Эстонию.

Министр возвращался домой после встречи с британскими военнослужащими, принимавшими участие в учениях NATO, проходивших вблизи российской границы. В результате воздействия РЭБ, самолет потерял сигнал GPS, у находившихся на борту пропал интернет. Была задействована альтернативная система навигации.

Неясно, была ли операция направлена конкретно против самолета британского политика, однако Times, которая первой сообщила об инциденте, отмечает, что проследить за его самолетом было возможно на интернет-сайтах для мониторинга полетов.

Несколькими днями ранее российские ВВС сымитировали перехват британского разведывательного самолета, находившегося над Черным морем. Су-27 несколько раз прошел в шести метрах от носа британского Rivet Joint. В результате опасного маневра Су-35 отключился автопилот.

