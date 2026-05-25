x
25 мая 2026
|
последняя новость: 09:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 09:36
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Иране казнен один из лидеров январского восстания

Иран
Оппозиция
время публикации: 25 мая 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 08:29
В Иране казнен один из лидеров январского восстания
Wikipedia.org. Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

В Иране приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный Аббасу Акбари Фузабади, который, согласно вердикту, в ходе январских оппозиционных манифестаций вступил в вооруженное противостояние с властями.

Власти называют его одним из лидеров "бунта" 8-9 января в провинции Исфахан. Он был признан виновным во вражде против Аллаха и заговоре с целью подрыва общественной безопасности. Приговор был утвержден Верховным судом.

"Мизан", информационное агентство судебной системы Ирана, утверждает, что он принял участие в нападении на канцелярию губернатора города Наин и обстреливал представителей сил безопасности.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 мая 2026

В Иране казнен "американо-израильский агент"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 мая 2026

В Иране казнен инженер, признанный виновным в сотрудничестве с Израилем
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 января 2026

В Иране казнены двое активистов "Исламского государства"