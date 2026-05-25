В Иране казнен один из лидеров январского восстания

В Иране приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный Аббасу Акбари Фузабади, который, согласно вердикту, в ходе январских оппозиционных манифестаций вступил в вооруженное противостояние с властями.

Власти называют его одним из лидеров "бунта" 8-9 января в провинции Исфахан. Он был признан виновным во вражде против Аллаха и заговоре с целью подрыва общественной безопасности. Приговор был утвержден Верховным судом.

"Мизан", информационное агентство судебной системы Ирана, утверждает, что он принял участие в нападении на канцелярию губернатора города Наин и обстреливал представителей сил безопасности.