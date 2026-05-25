Подросток разбился насмерть при падении с большой высоты в Ашкелоне

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в Ашкелоне 17-летний подросток упал с большой высоты.

Прибывшие на место парамедики обнаружили пострадавшего без сознания, пульса и дыхания, с тяжелыми множественными травмами.

Подростку была оказана первая помощь после чего он был доставлен в больницу "Барзилай" в критическом состоянии. В больнице была констатирована его смерть.

Полиция ведет расследование обстоятельств гибели подростка.