WSJ: переговоры по сделке с Ираном замедлились из-за разногласий по ядерной программе

Ход переговоров по иранской сделке замедлился в понедельник, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на посредников. Стороны не могут договориться по двум ключевым вопросам: США требуют от Тегерана более четких обязательств по ядерной программе уже на начальном этапе, а Иран настаивает на конкретных гарантиях снятия санкций и разморозки активов. В Вашингтоне опасаются, что Иран затянет решение ядерного вопроса, получив первые послабления.

Ещё в начале выходных администрация Трампа заявляла, что сделка близка, однако к воскресенью президент дал понять, что не намерен торопиться. Трамп оказался под давлением "ястребов" в Республиканской партии, обеспокоенных тем, что соглашение откроет Ормузский пролив и ослабит экономическое давление на Иран, но не затронет его ядерную программу. Представитель иранского МИД заявил в понедельник, что по многим вопросам достигнут прогресс, однако до соглашения пока далеко.

По данным WSJ, стороны работают над меморандумом о взаимопонимании, который предусматривает прекращение боевых действий и снятие ограничений на судоходство в Ормузском проливе на 30 дней, с последующим переходом к переговорам по ядерной программе. Арабские страны, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, поддерживают сделку, но настаивают на включении в документ гарантий свободы навигации в проливе. Израиль, в свою очередь, обеспокоен тем, что соглашение ослабит давление на Тегеран и ограничит свободу действий Иерусалима, в частности в борьбе с "Хизбаллой" в Ливане.