25 мая 2026
последняя новость: 20:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа: армия не обращалась к гражданам за сбором пожертвований на защиту от дронов

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Беспилотники
ЦАХАЛ
время публикации: 25 мая 2026 г., 19:44 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 19:58
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин опубликовал заявление в связи с обсуждением в соцсетях сбора пожертвований на защитные сети для армии.

По словам Дефрина, в ЦАХАЛе ведется ускоренная установка защитных сетей на передовых позициях вдоль ливанской границы, и нехватки оборудования нет. "ЦАХАЛ не обращается к гражданам за пожертвованиями для боевых подразделений", – подчеркнул он.

Официальный представитель ЦАХАЛа отметил, что армия закупает сети и средства защиты от дронов в рамках строгой процедуры проверки и испытаний, с соблюдением стандартов качества и безопасности. Он подчеркнул, что отдельные частные инициативы по сбору средств на сети могут иметь место, однако оборудование, не прошедшее проверку, может представлять опасность для самих военнослужащих. Большая часть работы по защите позиций от дронов засекречена в интересах безопасности.

