Внимание, розыск: пропал Авраам Мизрахи из Хайфы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал Авраам Мизрахи из Хайфы (возраст не указан). В последний раз его видели в воскресенье 24 мая в районе Центральной автостанции "А-Мифрац", и с тех пор его следы затерялись.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, жидкие седые волосы, темно-карие глаза. Был одет в черные брюки, черную майку, с собой нес рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Хайфы по телефону: 048648811.