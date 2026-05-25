Внимание, розыск: пропал Авраам Мизрахи из Хайфы
время публикации: 25 мая 2026 г., 15:56 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 15:56
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал Авраам Мизрахи из Хайфы (возраст не указан). В последний раз его видели в воскресенье 24 мая в районе Центральной автостанции "А-Мифрац", и с тех пор его следы затерялись.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, жидкие седые волосы, темно-карие глаза. Был одет в черные брюки, черную майку, с собой нес рюкзак.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Хайфы по телефону: 048648811.