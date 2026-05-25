Либерман: "Необходимо проснуться и победить"

В понедельник, 25 мая, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Мы снова начали утро с "разрешено к публикации", жители Севера начали утро с сигналов тревоги. А глава "правительства 7 октября" занят только тем, как все же провести законопроект об освобождении от службы".

"Правительство должно проснуться. Солдаты не понимают, в чем задача, какие цели, необходимо проснуться и победить", – сказал Либерман.

Отвечая на вопрос о росте рейтинга партии Гади Айзенкота в опросах, Либерман сказал, что "генералам лучше обучиться политике". "Для этого необходимо пройти как минимум одну должность, а лучше две – прежде чем претендовать на должность премьер-министра", – подчеркнул он.

Либерман повторил, что даже в обмен на должность премьер-министра он не войдет в коалицию с ШАС, "Яадут а-Тора" и Нетаниягу. "Это трио – каждый вместе и все они порознь – ведут к краху государства Израиль", – заявил лидер НДИ.