Внимание, розыск: пропал 9-летний Ханох Элиаси из Бней-Брака

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшего ребенка. Пропал 9-летний Ханох Элиаси из Бней-Брака. В последний раз мальчика видели в воскресенье днем в Бней-Браке, после чего от него не было вестей.

Мальчик был одет в майку сливочного цвета, черные брюки, на голове черная кипа. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.