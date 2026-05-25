Сигналы тревоги у границы с Ливаном: атаки с использованием беспилотников
время публикации: 25 мая 2026 г., 15:48 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 15:49
В нескольких населенных пунктах, расположенных возле израильско-ливанской границы, сработала тревога "Цева Адом". Предположительно, речь идет о запуске ударного БПЛА из Ливана.
В 15:10 тревога сработала в поселке Шомера. По предварительным данным, зафиксировано прямое попадание в общежитие для иностранных рабочих, пострадавших нет.
В 15:27 вновь прозвучала тревога в Шомере.
В 15:47 тревога "Цева Адом" прозвучала в Зарите.